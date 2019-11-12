СК запустил проект о розыске пропавших детей

Следственный комитет на своем официальном сайте запустил новый раздел «Внимание, пропал ребенок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.

«Следственным комитетом совместно с представителями общественности, МВД, МЧС, Министерством обороны, Росгвардией подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Там добавили, что важную роль в поисковых мероприятиях играет временной фактор, поэтому руководством СК поставлена задача перед подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях.

«В каждом следственном управлении СК созданы отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства. Для централизации этой работы Следственный комитет на своем официальном сайте запустил новый раздел «Внимание, пропал ребенок!», где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних», – сообщили в СК.

Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей.