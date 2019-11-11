Путин обсудил урегулирование на Украине с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, обсудив с ним урегулирование на Украине.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине», – сообщается на сайте Кремля.

Также в понедельник Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в котором также обсуждалась ситуация на Украине.