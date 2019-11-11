Китай призвал к урегулированию ситуации в Боливии

Пекин рассчитывает на мирное урегулирование и скорейшее восстановление политической и социальной стабильности в Боливии, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Китай надеется, что все соответствующие стороны в Боливии смогут мирно устранить разногласия в рамках закона и конституции и как можно раньше восстановить в стране социальную и политическую стабильность», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. Однако это не остановило беспорядки, нападению подверглось посольство Венесуэлы. Сообщалось также, что выдан ордер на задержание Моралеса. Целый ряд стран – Венесуэла, Куба, Мексика – заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Тем временем в Совфеде сказали, от чего зависит развитие ситуации в Боливии.