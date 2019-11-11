Россиянам пообещали «майские ночи»

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям.

«В ноябре погода будет разнообразная: сначала очень теплая. Что это значит? В понедельник погода будет еще высокая, ночью даже будет высокая температура, как в начале мая – 6-8 градусов выше нуля. Это очень высоко! Дневные температуры около 10 градусов. Во вторник необычное поведение температуры по нашим модельным расчетам меняется. Ветер уже будет не южный, как сейчас, в течение вторника будет понижение температуры. В ночь на среду температура будет около нулевой отметки. Так бывает довольно редко, когда днем температура понижается, а по области ночью будет от -2 до +2 градусов. Температура ночью около ноля, а днем положительные температуры до +5. До конца недели будет +5-7 выше ноля», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он отметил, что прогноз верен для европейской части России.

По его словам, в зимний период в два раза больше температурных аномалий, чем летом.

«Летом изменчивость температуры примерно в два раза меньше, чем зимой. Зимой вариабельность температуры существенно выше. Связано это с тем, что летом всегда существует демпфирующее влияние солнца. Если очень холодный воздух все равно воздух прогревает, а сейчас солнца фактически нет. Но даже если бы было солнце, а солнечные лучи не насыщены энергией и все зависит от объективных факторов: с севера холодно, с юга тепло. Поэтому, когда мы говорим – превышение климатической нормы на 10 градусов, то летом это было бы почти невероятно. Только в 2010 году такое было, но это было экстремальное событие. Зимой это чаще случается», – сообщил Вильфанд.

Он также объяснил что густой туман над Москвой возник из-за прихода насыщенной водяным паром воздушной массы и понижения температуры.

«Чем температура выше, тем больше водяного пара может содержаться в воздухе. Вчера и сейчас воздушная масса с большим количеством водяного пара. Если температура высокая, то его не видно, а если температура низкая, то это же количество водяного пара начинает конденсироваться, трансформируется в туман. Вчера температура была 2-3 градуса. При такой температуре водяного пара может содержаться совсем немного, поэтому формируют такие капельки, молекулы водяного пара начинают объединяться друг с другом, и висит такая промозглая погода. Сегодня то же самое, но температура повысилась до 10 градусов, поэтому тумана почти нет», – сказал Вильфанд.

Синоптик обавил, что со среды осадков не ожидается, влажность воздуха будет небольшая, потому что придет другая воздушная масса с небольшим количеством водяного пара.

Напомним, в воскресенье Вильфанд сообщил, что москвичей ожидает очень теплое начало недели, когда температура составит 9-11 градусов.

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