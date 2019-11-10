Москвичам пообещали аномальное тепло

Москвичей ожидает очень теплое начало недели, когда температура составит 9-11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на предстоящей неделе климатическая норма будет превышена на 5-6 градусов.

«Неделя будет неоднородной по погоде. В начале недели она будет очень теплой, а во второй половине – просто теплой», – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд сообщил, что ночь на понедельник будет «очень теплой», минимальные значения в Москве будут 6-8 градусов. «Днем будет 9-11 градусов. Затем со вторника температура начнет очень постепенно падать: в первой половине вторника – 5-7 градусов ожидается. Но это все равно уверенно теплая погода», – сказал он.

Днем в среду прогнозируется 4-6 градуса тепла и примерно такой температурный фон сохранится до субботы, отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, неделя прогнозируется без существенных осадков. Самым дождливым днем станет понедельник. Но даже в этот день выпадет немного осадков – 3-4 мм, а с четверга в столицу придет солнце.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье в Москве по климатическим законам должна была наступить метеорологическая зима, однако она откладывается как минимум до конца ноября.

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