Польша обвинила ЕС в финансировании армии России

Поддерживая газопровод «Северный поток – 2» страны ЕС финансируют российскую армию, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил, что «на европейские деньги Россия закупает новые вооружения». Он выразил разочарование тем, что «Северный поток – 2» пользуется поддержкой «ключевых» стран ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, Моравецкий раскритиковал Эммануэля Макрона, выразив опасения, что слова президента Франции о НАТО заставят «других союзников задуматься» о готовности Парижа соблюдать принцип коллективной обороны.

Президент Франции констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга».

Еще Моравецкий подверг Макрона критике за диалог с Москвой и за невыполнение обязательств перед НАТО направлять не менее 2% ВВП на оборону.

Моравецкий утверждает, что Польша выступает за «сотрудничество с мирной и демократической Россией», но Россия, по его словам, такой якобы не является «и довольно агрессивна ко всем вокруг нее».

Глава правительства Польши не считает «солидарность членов Евросоюза» настолько важной, чтобы «закрывать глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России».

Напомним, Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2», теперь Газпром может закончить строительство.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько газа сможет по нему качать Газпром и сколько будет зарабатывать на этом Россия.

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