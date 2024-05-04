Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.5 комментариев
В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе и Николаевской области Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Взрывы слышны в Одесской и Николаевской областях, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
Известно, что воздушная тревога распространилась на Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черкасскую области Украины.
Накануне взрывы прогремели в Харьковской области.