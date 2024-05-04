Из-за снегопада в Екатеринбурге отменили репетицию парада

Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам
Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».
Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».
Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.
Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.
Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.