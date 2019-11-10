На Кубани проверят качество питания школьников после массового отравления

Власти Кубани поручили провести проверку качества питания в школах после массового отравления детей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сообщается, что в Кавказском районе в инфекционное отделение Кропоткинской больницы доставили 51 ребенка с подозрением на отравление.

«[Вице-губернатор Краснодарского края] Анна Минькова поручила провести проверку организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за подписью вице-губернатора отправлены во все муниципальные образования края», – передает ТАСС сообщение администрации региона.

Уточняется, что состояние детей оценивается как удовлетворительное, в ближайшее время их начнут выписывать.

В краевом минздраве сообщили, что возраст детей, попавших в больницу, – от 7 до 15 лет. Следственное управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку проводит прокуратура.

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.

Администрациями образовательных учреждений организовано проведение ряда профилактических мероприятий, направленных на недопущение фактов повторных заболеваний.

Ранее в России было возбуждено уголовное дело по факту отравления 29 детей в пассажирском поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву.