Дети массово отравились в поезде Владикавказ – Москва

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7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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США создают «православный Евросоюз»

Глава самозваной украинской церкви Епифаний стал явным проводником православия по-американскиФото: Zuma/ТАСС
Штаты пытаются усилить раскол православного мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В частности, именно после визита его американского коллеги Майка Помпео в Афины архиепископ всея Греции Иероним вдруг объявил о признании украинских раскольников из ПЦУ. Насколько активно Вашингтон пытается ссорить между собой Церкви и как православие встраивают в западную либеральную систему ценностей? Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...

Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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          • Высокими

          • Не езжу на такси

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              Дети массово отравились в поезде Владикавказ – Москва

              7 ноября 2019, 12:13

              Текст: Евгения Шестак

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              По факту отравления 29 детей в пассажирском поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

              Всего в организованной группе было 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет. Они ехали из санатория в Минеральных Водах. Во время путешествия восемь пострадавших пожаловались взрослым на ухудшение состояния здоровья, сообщается на сайте ведомства.

              На станции «Россошь» им была оказана медицинская помощь, и поезд продолжил следовать по маршруту. Однако вскоре на такие же симптомы стал жаловаться еще 21 ребенок. 

              В настоящее время все заболевшие проходят лечение в больнице. Официально причина отравления пока не сообщается.

              СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

              Между тем осведомленный источник сообщил РИА «Новости», что дети могли отравиться еще в санатории. 

              «По предварительным данным, причиной отравления могла быть пища, которую дети ели еще в санатории. Сейчас эта версия проверяется», - сказал источник.

              Ранее в Одессе после обеда в школьной столовой в больнице с отравлением оказались 53 ученика.


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