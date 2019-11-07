Дети массово отравились в поезде Владикавказ – Москва

По факту отравления 29 детей в пассажирском поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

Всего в организованной группе было 44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет. Они ехали из санатория в Минеральных Водах. Во время путешествия восемь пострадавших пожаловались взрослым на ухудшение состояния здоровья, сообщается на сайте ведомства.

На станции «Россошь» им была оказана медицинская помощь, и поезд продолжил следовать по маршруту. Однако вскоре на такие же симптомы стал жаловаться еще 21 ребенок.

В настоящее время все заболевшие проходят лечение в больнице. Официально причина отравления пока не сообщается.

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Между тем осведомленный источник сообщил РИА «Новости», что дети могли отравиться еще в санатории.

«По предварительным данным, причиной отравления могла быть пища, которую дети ели еще в санатории. Сейчас эта версия проверяется», - сказал источник.

Ранее в Одессе после обеда в школьной столовой в больнице с отравлением оказались 53 ученика.