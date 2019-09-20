В Одессе более 50 детей отравились в школьной столовой

В Одессе после обеда в школьной столовой в больнице с отравлением оказались 53 ученика, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 53 ученика школы №11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Известно, что на данный момент госпитализированы пять человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее следствие в Уфе возбудило уголовное дело по факту массового отравления шаурмой, среди пострадавших пять детей.