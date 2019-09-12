Из-за массового отравления шаурмой в Уфе возбудили дело

Следствие в Уфе возбудило уголовное дело по факту массового отравления шаурмой, среди пострадавших пять детей, сообщили в региональном СК.

15 человек, среди которых пять детей и беременная женщина, отравились шаурмой в «Халяль» в Уфе. 14 пострадавших госпитализированы, среди них пять находятся в тяжелом состоянии.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы по факту пищевого отравления 15 человек возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Там добавили, что пострадавшим детям от пяти до девяти лет.

«Установлено, что 11 сентября все пострадавшие купили шаурму в киоске на остановочном павильоне в микрорайоне «Сипайлово» города Уфы. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята пища, допрашиваются работники киоска и другие свидетели», – сообщили в СК.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за предприятиями уличной сети, изготавливающих шаурму. Основанием для проверок стали жалобы покупателей на отравления при употреблении шаурмы и многочисленные нарушения, установленные при проверках ранее.

Напомним, в конце августа Роспотребнадзор по Москве выявил санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД