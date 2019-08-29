Только один ларек с шаурмой в Москве оказался безопасным

Роспотребнадзор по Москве выявил санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму.

Роспотребнадзор в летний период усилил контроль за предприятиями уличной сети, изготавливающих шаурму. Основанием для проверок стали жалобы покупателей на отравления при употреблении шаурмы и многочисленные нарушения, установленные при проверках ранее.

Всего было проверено 66 точек. В рамках проверки проводились лабораторные исследования сырья и готовой продукции. «В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Среди нарушений указаны отсутствие документов, маркировки, надлежащих условий для приготовления пищи, несоблюдение температурного режима.

В ведомстве отметили, что «около 50% исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям», кроме того «в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки».

В итоге было изъято и утилизировано «более 600 кг обезличенного сырья и готовой пищевой продукции».

По результатам проверки 34 предприятия получили временный запрет деятельности и были незамедлительно опечатаны. В судебные инстанции направлено 53 административных материала на приостановление деятельности объектов.

Также в отношении 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, а общая сумма штрафных санкций составила 655 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге более 50 человек отравились шаурмой.