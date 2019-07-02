Число отравившихся шаурмой в Петербурге превысило 50 человек

Число обратившихся за медицинской помощью после отравления шаурмой в Санкт-Петербурге достигло 53 человек, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

«По состоянию на сегодня, 53 человека обратились за медпомощью, из них 31 в больнице», – рассказала представитель ведомства.

По ее словам, некоторые люди с отравлением могли не сразу обратиться в больницу, а пытались заниматься самолечением, передает ТАСС.

В воскресенье в кафе «Еврокебаб» на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга произошло массовое отравление соусом, который использовался для шаурмы. По данным администрации района, сначала к врачам обратились 26 человек, при этом семерых пришлось госпитализировать с подозрением на сальмонеллез.

Позже количество обратившихся за помощью превысило 30, из них 15 человек оказались студентами политехнического университета имени Петра Великого.

После этого Роспотребнадзор провел в заведении проверку, в результате которой обнаружил в соусе сальмонеллы. Также выяснилось, что на момент проверки у сотрудников кафе не было санитарных книжек, а заведение открылось около месяца назад без уведомления органов власти. После проверки «Еврокебаб», являющийся частью большой сети, закрыли по постановлению Роспотребнадзора.