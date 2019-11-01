Сотрудники Huawei пожаловались на переработку из-за санкций

Сотрудник Huawei рассказал, что из-за перехода компании на круглосуточный режим работы после внесения ее в черный список министерства торговли США инженерам приходится трудиться сверхурочно.

«Послушайте мой совет, братья: не верьте отделу кадров, они не честны», – написал Ху Лин в письме, которое было опубликовано на корпоративной странице компании, сообщает агентство Bloomberg.

Автор письма также усомнился в эффективности работы инженеров, которые вынуждены трудится в таком режиме. Кроме того, он пишет, что руководство компании скрывает информацию о переработках.

При этом отмечается, что спустя некоторое время данное сообщение было удалено.

Агентство уточняет, что компания перешла на 24-часовой рабочий день после введения санкций США, чтобы найти альтернативу американским технологиям и поставщикам. Также стало известно, что в июле Huawei вознаградила работников, которые смогли увеличить доход.

В компании подтвердили достоверность письма, однако комментировать его не стали.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американцам запрещается вести торговлю. Китайская корпорация оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов.