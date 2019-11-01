Судья отказал в эксгумации тела «пьяного мальчика» в Кировской области

Уржумский райсуд Кировской области отказал в проведении эксгумации тела «пьяного мальчика», пишут СМИ.

Судья не увидел в ходатайстве обоснования того, как установление происхождения этанола в организме ребенка может оказать влияние на расследование, пишет Life.ru со ссылкой на распоряжение суда.

«Факт отказа близких родственников от эксгумации трупа Ивана С., по мнению суда, не может являться формальным поводом для удовлетворения заявленного следователем ходатайства» – отмечается в документе.

Напомним, летом 2019 года шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, однако судмедэксперт ошибки не признал.

После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Позднее судмедэксперт по делу «пьяного мальчика» признал, что сбитый ребенок был трезв.