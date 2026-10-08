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Глава Уссурийска Евгений Корж назначен врио вице-губернатора Приморского края
Глава Уссурийска Корж стал врио вице-губернатора Приморского края
Мэр Уссурийска Евгений Корж стал временно исполняющим обязанности вице-губернатора и заместителя председателя правительства Приморского края, о чем сообщили в региональном правительстве.
«Глава Уссурийска Евгений Корж, руководивший городом почти 12 лет, назначен врио вице-губернатора – заместителя председателя правительства Приморского края», – передает РИА «Новости» сообщение правительства региона.
На новой должности чиновник будет отвечать за взаимодействие с краевым заксобранием, избирательной комиссией и органами местного самоуправления. Кроме того, в сферу его ответственности войдут вопросы внутренней и информационной политики, а также контроль в сфере долевого строительства.
До назначения на пост мэра Уссурийска в 2014 году Корж занимал должность помощника губернатора по земельным отношениям. Его полномочия во главе второго по величине города Приморья продлили на пять лет в ноябре 2024 года.