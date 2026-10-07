Елена Дятлова переизбрана главой Калининграда

Депутаты горсовета Калининграда избрали Елену Дятлову главой города

Tекст: Тимур Шайдуллин

53-летняя Елена Дятлова переизбрана главой городского округа Калининград. Ее кандидатуру поддержали 26 депутатов на первом заседании горсовета нового созыва, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Калининграда.

Кандидатов на пост главы города предложил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Вторым претендентом на должность был директор лицея №23 Сергей Гоман. Председателем совета депутатов Калининграда вновь стал Олег Аминов из «Единой России».

Елена Дятлова родилась в 1973 году в городе Светлогорске Калининградской области. В 1995 году окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженер-системотехник».

В 1996 году поступила на службу в налоговую инспекцию по Московскому району Калининграда. С 1998 года состояла на службе в Управлении МНС России по Калининградской области.

В 2005 году поступила на муниципальную службу в администрацию Гурьевского муниципального района. С 2010 года занимала должность руководителя (директора) Конкурсного агентства Калининградской области.

С 2013 года ее деятельность была связана с министерством развития инфраструктуры региона, в апреле 2015 года ее назначили на должность министра. С октября 2020 года перешла на работу в администрацию Калининграда, а 25 ноября того же года решением горсовета была утверждена на должность главы администрации города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце избирательные участки открылись в самом западном регионе России. На выборах проголосовала даже Баба-яга.

В январе экс-мэр Калининграда Евгений Любивый погиб на охоте.