Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Минпросвещения запустило пилот проекта первого школьного телевидения
Минпросвещения запустило пилот проекта «Школьное телевидение» в школах 15 регионов страны, оно будет транслировать познавательные ролики в беззвучном режиме во время перемен, сообщили в пресс-службе проекта.
Инициатором нововведения выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а оператором стала автономная некоммерческая организация «Школьное телевидение», передает РИА «Новости».
«Транслируется федеральный контент: короткие ролики о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, а также анонсы конкурсов и образовательных возможностей», – заявили представители проекта.
Видеоматериалы длятся менее минуты и содержат минимум текста.
Создатели инициативы подчеркнули, что отсутствие звука позволит школьникам отдыхать на переменах. Контент предназначен для зрителей старше шести лет и адаптирован для школьников разных возрастов. В будущем планируется добавить региональные сюжеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения анонсировало появление удостоверения учителя и создание 12 передовых школ в течение пяти лет. Кроме того, запущена круглосуточная линия психологической помощи школьникам.