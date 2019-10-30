Судмедэксперт по делу «пьяного мальчика» признал ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов на допросе в СК признал, что сбитый полицейским шестилетний ребенок под Кировом был трезв.

«На допросе в СК Сергей Насонов и его начальник Мельников признали факт того, что ребенок не употреблял алкоголь. А эти 0,51 промилле появились из-за грубого нарушения правил проведения судебно-медицинской экспертизы. Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе – там просто не было холодильных камер», – сообщила представитель семьи мальчика, передает RT.

Она также рассказала, что кровь на анализ была отправлена только 18 июля, то есть через пять дней после аварии. Кроме того, кости ребенка, отправленные на экспертизу, бесследно исчезли.

Представитель семьи отметила, что родители подали в прокуратуру и в СК заявления о возбуждении в отношении Насонова уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Она также прокомментировала и следственный эксперимент, который недавно провели на месте ДТП. Согласно данным следствия, ребенок в резиновых сапогах смог разогнаться на велосипеде до скорости 19,6 км/ч. «Реальная скорость ребенка была 11 км/ч. Дело в том, что в следственном эксперименте принимал участие ребенок старше погибшего мальчика. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные об освидетельствовании водителя на алкогольное и наркотическое опьянение», – уточнила представитель.

Женщина сообщила, что родители погибшего не верят, что виновные в смерти сына понесут наказание. Семья рассчитывает хотя бы на год условного срока для водителя. «И то было бы хорошо. А что касается гражданских исков о возмещении ущерба, родители их не подавали. Боятся, что в случае, если его не признают виновным в ДТП, Меньшиков подаст на них самих иск о возмещении средств на ремонт своего автомобиля», – заключила представитель.

Напомним, летом 2019 года шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, однако судмедэксперт ошибки не признал.

После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также на месте ДТП прошел следственный эксперимент, после которого мать мальчика рассказала о нестыковках.

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