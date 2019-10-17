Взгляд
17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 08:33  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое «дело пьяного мальчика» из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже 6 лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем, весьма циничная. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция вернула Сирии огромные территории

Турецкая армия крайне примитивно ведет себя в Сирии с тактической точки зренияФото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
Предварительные итоги операции турецких войск в северной Сирии можно уже подвести. Стало очевидным, что и военные, и политические цели Анкары как минимум не оправдались. А самым большим разочарованием Эрдогана должен стать тот факт, что в итоге в главном выигрыше оказался его противник – Башар Асад. Как такое произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев

Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Выходцы из бывших стран СССР активно занимают вакансии не только медсестер, но и докторов любого профиля. Это касается как государственных, так и частных клиник. Подробности...
Обсуждение: 105 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия своих людей не бросает

    Конфузы с исполнением российского гимна

    Анна Долгарева: Смертная казнь по наследству

      Перейти а раздел…

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Китай предупредил об украинской «угрозе» Черноморскому флоту России
              Американские дипломаты по дороге в Северодвинск сменили несколько поездовНебензя сообщил об обещаниях Турции по ситуации в СирииТрамп не увидел «ничего плохого» в помощи Дамаску со стороны МосквыГИБДД введет новое устройство для контроля скорости
              Трамп пообещал помочь в переговорах по урегулированию в СирииШвейцария изменила санкции против Сирии из-за военной операции ТурцииПутин разрешил полицейским выносить предупреждения гражданамЛатвия заставила сдавать экзамен переселенку из РФ со старческим слабоумием
              Хинштейн: Задержание офицеров США говорит о нехватке у Америки российских агентовОпубликовано фото «самого удобного телефона в мире» в кабинете ПутинаУкраинские военные ранили мирную жительницу в ДонбассеРоссийская биатлонистка решила выступать за Словению

              прикинулись грибниками


              Троих американских дипломатов задержали рядом с секретным полигоном

              мир по-американски


              Трамп назвал причину «сильного уменьшения» России

              правила отбора


              Украина решила не пускать выступавших в России артистов на Евровидение

              Видео

              не только курилы


              В Японии появились к России новые претензии

              общественное мнение


              Украинцы захотели с Россией общего будущего

              украина и сша


              Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов

              дипломатический скандал


              Жена американского разведчика унизила Британию

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских прав   17 октября 2019, 08:26
              Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
              Текст: Станислав Борзяков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Так называемое «дело пьяного мальчика» из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже 6 лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем, весьма циничная.

              Многие помнят о трагическом ДТП в подмосковной Балашихе, которое в 2017 году прогремело на всю страну. Тогда в крови шестилетнего Алеши Шимко, погибшего под колесами автомобиля Ольги Алисовой, судмедэксперт Михаил Клейменов обнаружил 2,7 промилле алкоголя. И хотя подобная степень опьянения соответствовала состоянию алкогольной комы, делать повторный анализ он не стал.

              Многие косвенные обстоятельства дела говорили в пользу намеренной фальсификации и давления на следствие. Например, сотрудники детсада №21, где учился Алеша, в характеристике на ребенка представили его как аутиста, ссылаясь на просьбу «вышестоящих организаций».

              Дальше - больше. Мать погибшего заявила, что некий неизвестный потребовал от нее «прекратить дело», подчеркнув, что в противном случае может пострадать второй ребенок

              Обвиняемая при этом держалась довольно вызывающе, подала в суд на безутешных родителей для «защиты чести и достоинства» и, как показал впоследствии следственный эксперимент, врала об обстоятельствах трагедии, утверждая, будто не имела возможности избежать столкновения.

              В итоге Алисову приговорили к 3 годам колонии поселения, а Клейменова к десяти месяцам исправительных работ по статье «Халатность». Правда, после этого он подал на апелляцию, на которой приговор подтвердили, освободив эксперта от наказания «за истечением срока давности».

              При этом исчерпывающего объяснения ситуации так и не было представлено. Источники издания «Лента.ру» в правоохранительных органах заявляли, что специалист перепутал порядок действий при отборе пробы - сперва ввел в детский труп консервирующие вещества и лишь затем взял пробы на алкоголь. По официальной версии следствия, «в нарушение установленного порядка» Клейменов «использовал металлический черпак», что стало причиной загрязнения образцов. 

              Меж тем, СК изначально указывал, что квалификация эксперта была слишком высокой, чтобы допускать подобные ошибки. А родители погибшего вовсе не сомневались в подлоге.

              Как бы там ни было, Клейменов от наказания ушел. Более того, его восстановили в должности.

              Теперь в центре внимания другой судмедэксперт - Сергей Насонов. В крови еще одного погибшего в ДТП мальчика (печальное совпадение - ему тоже было шесть лет) обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Это, конечно, не смертельная доза, но для ребенка весьма существенная.

              Не зная его веса точно, перевести эти показатели в конкретные напитки нельзя, но это что-то около бокала легкого вина или столовой ложки водки.

              Трагедия произошла три месяца назад на одной из улиц села Буйское Уржумского района Кировской области: мальчик выехал на велосипеде на дорогу и попал под колеса автомобиля «Ниссан Кашкай», за рулем которого сидел майор полиции. Его имя и фамилия прессе не известны до сих пор. Зато известно, что он был не при исполнении, а в отпуске, что от работы на время следствия отстранен не был и что занимает должность оперативного дежурного в полицейском пункте в соседнем Немском районе.

              Родители погибшего ребенка в разводе, в деревне он гостил у бабушки - матери отца. «По словам свекрови, полицейский выскочил из автомобиля и заорал на всю улицу, что ребенок помял капот своим велосипедом. Я в глаза не видела этого человека. Извинений тоже не получала», - рассказывает Наталья, супруга Владимира - отца погибшего мальчика.

              Сама свекровь, то есть бабушка погибшего, заявляет, что эту историю долгое время не могли предать огласке, что адвокаты просто отказывались за нее браться и что майор предлагал отступные, дабы замять дело.

              У «осведомленного источника» «Комсомольской правды» в региональном УМВД другая версия событий: майор вызвал скорую, пытался оказать мальчику первую помощь, предлагал родителям встретиться, чтобы принести извинения и возместить затраты на похороны. «Ясно, что никакие деньги в этой ситуации не помогут горю. Но что еще делать в таких случаях? Насколько мне известно, семья от денег отказалась. И он переживал, и переживает по этому поводу», - утверждает источник, по словам которого все двадцать лет службы майор получал только благодарности и никаких взысканий.

              Отец погибшего, с которым за последние сутки успели пообщаться уже несколько СМИ, указывает на несколько странностей в деле. Во-первых, была изменена фамилия подозреваемого. Во-вторых, в следственном эксперименте участвовал значительно более возрастной ребенок с очень большим велосипедом («Как я понял, они хотели доказать, что превышение было у ребенка, а не у водителя»). В-третьих, следователи якобы намекали ему, что лучше решить дело миром и найти общий язык с подозреваемым, поскольку он сотрудник полиции.

              А больше всего вопросов вызывают, конечно, результаты экспертизы. У проводившего их эксперта Насонова две версии, откуда в крови ребенка появился алкоголь. Согласно первой, шестилетка «что-нибудь хлебнул». Согласно второй, этанол мог возникнуть в биоматериале естественным путем, так как морг не был оборудован холодильной установкой, а между вскрытием и отправкой результатов в Киров прошло три дня.

              Но еще до того Насонов заявил журналистам, что просто делал свою работу, повторную экспертизу никогда не проводил и заниматься этим не будет. И это, конечно, странно. Столь неожиданные результаты должны были заинтересовать специалиста. Сейчас они, считай, уже всю страну заинтересовали. 

              Что ж, можно обойтись и без экспертизы Насонова. Очень возможно, что обойтись без нее в данном случае - ключевая задача. Дело уже передано отделу Следственного комитета по особо важным, председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль, отдано распоряжение о повторных исследованиях. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова запросила результаты прокурорской проверки. 

              Теперь можно говорить более-менее уверенно - следствие разберется. Всего сутки понадобились на то, чтобы к делу подключились проверяющие на самом высоком уровне. Но всего с момента аварии прошло уже три месяца. И если бы семья мальчика не подняла шум через СМИ, в Москве об этом странном деле никто бы не узнал. Уржумский район - это вам не Балашика. От десятитысячного административного центра - города Уржум только до Кирова 200 километров по прямой.

              А пока компетентные органы «ищут концы», подчеркнем, что обвинять кого-либо в чем-либо рано. Понятно, что родственники погибшего мальчика, что называется, «на взводе» и испытывают к подозреваемому сложные чувства. Не исключено, что в случившемся нет вины водителя, если он не превысил допустимую скорость: представить ситуацию, когда выскочивший на велосипеде на дорогу ребенок сам угодил под колеса машины, не трудно.

              Наконец, появление этанола в, как говорят специалисты, «биоматериале» не обязательно связано с фальсификацией. Кровь забродила, особенности организма, некоторые заболевания - объяснений наберется целый пучок.

              Но и исключать того, что обвиняемый в силу положения в органах пытался повлиять на ход следствия, нельзя ни в коем случае.

              Правда, возникает вопрос - зачем ему для этого понадобилась экспертиза. Анализ крови погибших в ДТП на алкоголь проводят по умолчанию. И даже если принять те результаты, по которым ребенок был пьян, на квалификацию дела против майора это не повлияет примерно никак.

              Увы, это не тот случай, когда формальной логикой можно всё объяснить. Родные погибшего узнали о результатах экспертизы через месяц после трагедии, категорически отказавшись их визировать. Можно предположить, что эти анализы использовали как средство давления, исходя из того, что потерпевшие не сильны в юридической казуистике. Они легко могли поверить в то, что обнаружение в крови этанола повлияет на состав предполагаемого преступления и что дело из-за этого развалится в суде.

              А за уголовным делом может последовать гражданский иск о возмещении ущерба. В случае, если погибший был пьян, сумма компенсации по нему окажется гораздо меньшей.

              Но и это еще не все, как напоминает нам дело Алеши Шимко и угрозы, поступавшие его родителям. Шестилетний пьяный ребенок - это ведь не просто жертва ДТП, которая «сама виновата». Это повод для лишения родительских прав.

              У отца погибшего мальчика нет других детей, но у его нынешней супруги - есть.    

              Так что «пьяный мальчик» - это не просто казус. Результаты экспертизы не меняют картины ДТП, но являются тяжелым обвинением против родителей, которое не могут проигнорировать ни органы соцзащиты, ни суд. Это мощнейшее средство шантажа, а потому - втройне непонятно, почему эксперт Насонов остался столь отстраненным и безучастным к неожиданным результатам своей экспертизы, которая ставит под удар судьбы сразу нескольких людей.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............