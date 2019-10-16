Эксперт заявил об отсутствии ошибок в анализе сбитого под Кировом мальчика

В результатах экспертизы по делу о сбитом в Кировской области ребенке, в крови которого обнаружили алкоголь, нет ошибок, заявил эксперт Сергей Насонов.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», – рассказал RT Насонов, проводивший экспертизу.

При этом он отказался комментировать насколько опасным является найденное количество алкоголя в крови ребенка.

Также он добавил, что повторной экспертизой он сейчас заниматься не будет.

Ранее в пресс-службе управления МВД по Кировской области сообщили, что сотрудник полиции, сбивший в июле в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика, после ДТП прошел медицинское освидетельствование, он продолжает исполнять служебные обязанности.

Сообщалось, что в крови погибшего шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь. Отец мальчика рассказал о нестыковках в расследовании уголовного дела.

Дело передано отделу СК по особо важным делам. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования