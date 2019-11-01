На прощание с убитым в детсаду ребенком пришел «весь Нарьян-Мар»

Проститься с убитым в детском саду мальчиком в Нарьян-Маре пришли жители почти всего города, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева.

Прощание проходило днем в пятницу в морге окружной больницы, пояснила Гуляева, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, весь город пришел, весь город плачет, море цветов», – отметила омбудсмен.

Она пояснила, что семья мальчика – полная, благополучная, в ней воспитывается еще один ребенок. С семьей работают психологи.

Численность населения Нарьян-Мара на 2019 год составляет 24 тыс. 827 человек.

В четверг 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Свои действия он объяснил «голосами в голове».

Позже выяснилось, что Поздеев лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. В пятницу Поздеева арестовали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.