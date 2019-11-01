Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева

Верховный суд России в пятницу удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации движения «За права человека», признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации.

«Административное исковое заявление Минюста удовлетворить, ликвидировать движение и его структурные подразделения», – передает ТАСС решение суда.

В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.

Напомним, 5 декабря Пономарева приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка проведения акции, позже срок ареста сократили до 16 суток.