Турция заявила о передаче России пленных сирийских военнослужащих

Министерство национальной обороны Турции заявило о передаче России 18 сирийских военнослужащих, якобы захваченных в плен к юго-востоку от города Рас-эль-Айн.

«18 элементов [сирийского] режима, задержанных в ходе разыскных, разведывательных и военных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы [российской стороне] в результате координации с властями Российской Федерации», – приводит сообщение пресс-службы турецкого ведомства ТАСС.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров не подтвердил сведения о столкновении сирийских и турецких войск.

Днем ранее министр обороны Сергей Шойгу оценил реализацию российско-турецкого меморандума по Сирии. Тогда же сообщалось, что боевики ССА покинули 11 сирийских деревень по требованию Турции.

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