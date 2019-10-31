Лавров не подтвердил сведения о столкновении сирийских и турецких войск

Россия не слышала подтверждения сведений СМИ о прямых серьезных столкновениях вооруженных сил Турции и Сирии на сирийской территории, хотя какие-то шероховатости при реализации крупных договоренностей неизбежны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«При реализации крупных договоренностей на земле какие-то шероховатости неизбежны. Я не слышал о подтверждении прямых серьезных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализация договоренности российско-турецкого меморандума от 22 октября», – передает его слова РИА «Новости».

Речь идет о сообщениях в СМИ о якобы произошедших в провинции Хасеке столкновениях военных Турции и Сирии.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, в свою очередь, отметил, что Россия положительно оценивает ситуацию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.

«Все договоренности меморандума от 22 октября выполняются. Так что надеемся, что там будет спокойно и граница, как говорится, будет на замке», – сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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