Боевики ССА ушли из 11 деревень по требованию Турции

Оппозиционная «Свободная сирийская армия» (ССА) по требованию Турции ушла из 11 деревень, которые находятся около трассы M4. Контроль над этими территориями сирийские военные передали российской военной полиции.

«Сирийская армия в среду потребовала от вооруженных группировок ССА уйти из 11 деревень округа Айн-Иса в районе Телль-Абъяда, расположенных вдоль международной трассы M4, и передать их российской военной полиции», – сообщил близкий к ССА источник, передает РИА «Новости».

Он отметил, что турецкая армия известила ССА, что данные деревни не входят в границы «безопасной зоны», обозначенной меморандумом между Россией и Турцией.

«Группировки ССА ушли из этих 11 деревень по требованию ВС Турции и передали их военной полиции России», – добавил источник.

Ранее в среду турецкая сторона и военная делегация из России провели переговоры по вопросу организации патрулирования на северо-востоке Сирии.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.