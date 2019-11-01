Ударный вариант беспилотника «Орион» прошел испытания в Сирии

Ударный вариант российского средневысотного беспилотника большой продолжительности полета «Орион» (класса MALE, Medium Altitude, Long Endurance) прошел испытания в Сирии и начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По версии источника, «Орион» в ударном варианте может нести до четырех ракет, он их успешно применил в Сирии», «сейчас начал поступать в войска на опытную эксплуатацию, после чего будет принято решения о запуске серии и принятии аппарата на вооружение», передает ТАСС.

По словам генконструктора беспилотника Николая Долженкова, испытания «Ориона» находятся «в финальной стадии», их завершение планируется «в ближайшем будущем».

По сведениям главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, беспилотник «Орион» «был в Сирии в разведывательно-ударном варианте». «Он был там, причем не в одном экземпляре, и достаточно длительное время, но наносил ли он удары, я сказать не могу», – сказал Мураховский. При этом он сообщил, что «Орион» завершил госиспытания с малым количеством замечаний. «Создается эксплуатационная документация», – добавил Мураховский.

«В ВКС уже есть предложения по формированию оргштатных структур для применения тяжелых ударных беспилотников большой дальности и продолжительности полета. Пока представляется, что эти подразделения будут смешанными, то есть с пилотируемыми и беспилотными аппаратами», – добавил главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

«Орион» – средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки – 200 кг. Его «потолок» достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость – до 200 км/ч.

Напомним, в конце августа стало известно о начале серийного производства беспилотника «Орион». В июле 2017 года беспилотник «Орион» решили сделать ударным.

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