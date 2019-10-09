Озвучено число жертв среди мирных жителей в Сирии из-за операции Турции

Не менее пяти мирных жителей погибли, еще десятки получили ранения в результате турецких обстрелов приграничных районов Сирии, заявила пресс-служба «Сирийских демократических сил» (СДС).

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что СДС вступили в бои с турецкими войсками в районе нескольких населенных пунктов. Также появились сведения, что ВС Турции уже вошли в Телль-Абъяд, где ведутся боевые действия.

Авиаударам турецких военных в среду подверглись города Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, а также дамба Мансура. Сообщалось о первых раненых и убитых среди мирных жителей.

В ЕС осудили операцию Турции в Сирии, ее также не одобрил президент США Дональд Трамп.