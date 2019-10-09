«Сирийские демократические силы» вступили в бои против Турции

Оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС) начали бои с армией Турции на севере Сирии, сообщают в соцсетях.

Бои идут в районе населенных пунктов Рас-эль-Айн, Камышлы, Телль-Абъяд, Джараблус, Дерик, передает «Интерфакс».

Очевидцы также сообщают, что ВС Турции уже вошли в Телль-Абъяд на севере страны, где ведутся бои с СДС, передает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей.

В Евросоюзе заявили, что военная операция Турции ставит под угрозу борьбу с организацией «Исламское государство*» (запрещена в России) и грозит новыми потоками беженцев.

Операцию также не одобрил президент США Дональд Трамп.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска намерены самостоятельно создать зону безопасности, подавив сопротивление курдов, которых считают террористами.