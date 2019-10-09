Россия решила запустить на Луну мини-луноход

Россия намерена отправить на Луну мини-луноход в составе автоматической посадочной станции «Луна-28», сообщил глава лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.

«Первоначально планировалось, что она («Луна-28» – прим. ВЗГЛЯД), будет состоять только из посадочной станции с основной задачей доставки на Землю образцов грунта с южного полюса Луны», – заявил Литвак на Десятом московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас предлагается, что это будет не только доставка образцов на Землю, но и автономный среднего размера ровер», – уточнил он.

Мини-луноход будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, он сможет перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать на протяжении одного года, также мини-луноход будет оборудован манипулятором.

Литвак добавил, что учёные предлагают «прилунить» «Луну-28» рядом с посадочной станцией «Луна-27», запуск которой намечен на 2025 год. Таким образом, ровер сможет перевести образцы лунного грунта с «Луны-27» на «Луну-28».

Он также отметил, что в качестве одного из вариантов рассматривается создание мини-лунохода для «Луны-28» центром авиации и космонавтики в Германии.

Кроме того, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов рассказал, что станция «Луна-28» может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта.

«Два килограмма – это не маленькая величина. Напомню, что несколько сот граммов было доставлено (советскими) станциями «Луна», – отметил Митрофанов.

«Однако Льву Зелёному (научный руководитель ИКИ РАН) не нравится эта величина (два килограмма, – прим. ВЗГЛЯД), и он поставил нам задачу увеличить ее, по крайней мере, в два раза, и найти возможность для четырех килограммов», – сказал он.

Митрофанов отметил, что всего «Луна-28» возьмет 10 образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов. Ожидается, что каждый из образцов будет содержать в себе до восьми граммов воды в замороженном состоянии.

Советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» в 1970-1976 годах доставили на Землю 326 граммов лунного грунта.

О разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28» стало известно в мае текущего года, предполагается, что «Луна-28» стартует с космодрома Восточный на ракете-носителе «Ангара-А5». Позже в Роскосмосе рассказали, что обсуждают с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.