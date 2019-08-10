Роскосмос решил задействовать Германию в миссии по доставке грунта с Луны

Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта, сообщает Роскосмос.

Мероприятие получило название «Луна-28», отмечается на сайте ведомства.

«Проведено обсуждение возможности участия немецкой стороны в российской миссии «Луна-28» с приглашением коллег к детальному обсуждению существующих возможностей на площадке ИКИ РАН в рамках проводимой в настоящее время разработки технического предложения по данной миссии», – говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что немецкие коллеги «с воодушевлением приняли приглашения». Предполагается, что миссия будет осуществлена в 2027 году. На Землю будут доставлены замороженные образцы лунного грунта, передает РИА «Новости».

Ранее российские ученые занялись разработкой аппарата, способного брать пробы грунта на глубине 15 метров – с таким устройством можно будет достичь глубины подстилающей лунный грунт породы.

Также госкорпорация «Роскосмос» получила патент на изобретение саморазрушающегося в космосе спутника.

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