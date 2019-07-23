Российские ученые захотели пробурить Луну

Российские ученые занялись разработкой аппарата, способного брать пробы грунта на глубине 15 метров – с таким устройством можно будет достичь глубины подстилающей лунный грунт породы, рассказал завлабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Слюта рассказал, что в данный момент «разрабатывается вариант буровой установки нового поколения, которая способна брать пробы грунта на глубине до 15 метров», аппарат весит около 80 кг, передает РИА «Новости».

«С такой длиной бура мы практически по всей поверхности Луны сможем достичь глубины подстилающей лунный грунт породы. Если таким буром взять образцы с обратной стороны Луны, по содержанию захваченных частицами грунта газов мы узнаем, когда Луна получила синхронное вращение вокруг своей оси с вращением вокруг Земли и теперь всегда смотрит на нас одной стороной», – пояснил исследователь.

Также учеными предложен проект размещения на лунной поверхности опорной сети из 8-10 автоматических станций сейсмического мониторинга, которые представляют собой небольшой контейнер весом около 50 кг «с сейсмометром, магнитометром, гравиметром, глубинным зондом (для измерения электромагнитных свойств и температуры грунта на глубину до пяти метров) и уголковым отражателем для лазерной навигации».

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Евросоюз начали разработку проекта станции на Луне.

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