Началась разработка российской станции для доставки грунта с Луны

Научно-производственное объединение им. Лавочкина начало разработку автоматической межпланетной станции «Луна-28», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Сейчас разработка находится в «фазе аванпроекта, предшествующей эскизному проекту», сообщил источник РИА «Новости».

Станция входит в федеральную космическую программу России на 2016–2025 годы.

Ожидается, что «Луна-28» стартует с космодрома Восточный на ракете-носителе «Ангара-А5».

НПО им. Лавочкина входит в Роскосмос.

На ваш взгляд За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба . Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект? Да

Нет



В январе сообщалось, что запуск намечен на 2027 год, станция должна доставить на Землю замороженный лунный грунт.