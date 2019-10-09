Турция направила ноту Сирии о проведении военной операции

Турция направила консульству Сирии в Стамбуле ноту о проведении военной операции на территории Сирийской Арабской Республики «Источник мира».

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Напомним, в Сирии проходит турецкая военная операция «Источник мира». Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что она направлена против ИГ** и «Рабочей партии Курдистана».

Города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд подверглись авиаударам турецких военных, среди мирных жителей появились первые раненые и убитые.

Политолог Семен Багдасаров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал наиболее вероятный сценарий войны Турции против курдов в Сирии.