СМИ рассказали о преступлениях арестованного американского боевика «Правого сектора»

Украина может выдать США американца Крейга Ленга, который участвовал в войне в Донбассе в составе запрещенного в России «Правого сектора*». В Соединенных Штатах ему грозит казнь за его преступления – он убил пожилую американскую пару, а также вербовал сограждан в «Азов» (запрещен в России).

Ленг – бывший американский военный, который участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане, а в 2015 году присоединился к «Правому сектору*», в составе которого провел полтора года, а затем вместе с бойцами «Грузинского легиона» официально подписал контракт с ВСУ, пишет «Страна».

Он служил в районе Светлодарской дуги, однако позже прекратил свое участие в войне, у него украинская супруга. Ленг преподает английский, его девушка ждет ребенка.

При этом в США он подозревается в двойном убийстве и ему грозит смертная казнь. В материалах уголовного дела сообщается, что Ленг с сообщником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле на объявление откликнулась пожилая пара. Стороны договорились о встрече в маленьком городке во Флориде. Однако супруги были застрелены. С собой у них было 3 тыс. долларов.

Предполагается, что убийство было совершено с целью грабежа. Подельники собирались приобрести на эти деньги билеты в Венесуэлу, чтобы там присоединиться к боевым действиям на стороне противников власти.

Кроме того, имя Ленга фигурирует в деле о консультации американцев, которые хотели попасть в Донбасс. В сентябре ФБР арестовало американского военнослужащего, который хотел вступить в «Азов», а также распространял экстремистскую информацию, обсуждал изготовление бомб в соцсетях и возможность совершения теракта. Общался он в том числе с Ленгом.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Винницкой области арестовал американца Крейга Ленга, который воевал в Донбассе на стороне Украины.