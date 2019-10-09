Украинский суд арестовал американца, воевавшего в Донбассе на стороне ВСУ

Апелляционный суд Винницкой области арестовал американца Крейга Ленга, который воевал в Донбассе на стороне Украины, сообщили в суде.

Ленга задержали в августе пограничники и поместили под домашний арест. В США его разыскивают по уголовным делам о краже, разбое и убийстве. По законам Украины, совершившие подобные преступления иностранцы подлежат экстрадиции.

«Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Напомним, в октябре 2018 года в ВС ВСУ сообщили, что одним из пилотов потерпевшего крушение Су-27УБ в в Винницкой области Украины был военнослужащий воздушных сил нацгвардии США.

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