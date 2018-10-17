Киев подтвердил гибель американского военного в крушении Су-27

Вторым пилотом потерпевшего крушение Су-27УБ в в Винницкой области Украины являлся военнослужащий воздушных сил нацгвардии США, сообщает командование ВС ВСУ.

«Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», – сказано в сообщении ВС ВСУ в соцсети Facebook.

Пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины изъяла летную документацию и документы на разбившийся истребитель Су-27 на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове, передает ТАСС.

Также «продолжаются допросы свидетелей по обстоятельствам вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля».

Кроме того, группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр места трагедии совместно с представителями экспертной комиссии минобороны Украины и специалистами авиационно-технической лаборатории.

Ранее стало известно, что командиром экипажа разбившегося Су-27УБ был высокопоставленный военный – полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ.

Сообщалось также, что второй погибший военный – американец. Информацию уже подтвердила пресс-служба ВВС США.

В то же время пресс-служба генштаба ВСУ сначала сообщила о гибели пилота из США, а затем удалила это сообщение. Аналогично поступила военная прокуратура Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что инцидент с истребителем знаменует полный провал учений «Чистое небо – 2018».