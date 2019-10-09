Медведев назначил нового главу Росгидромета

Игорь Шумаков назначен главой Федеральной службы по гидрометеорологии, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Назначить Шумакова Игоря Анатольевича руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», – процитировал Осипов распоряжение правительства, сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду Медведев поздравил работников и ветеранов Гидрометеорологической службы с 185-летием со дня ее образования. Премьер подчеркнул, что от работы метеорологов во многом зависят жизнь и здоровье людей. Он отметил, что в период глобальных изменений климата особое внимание надо уделять внедрению современных технологий в работу Росгидромета, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.

На прошлой неделе Максим Яковенко был освобожден от должности главы Росгидромета, он возглавлял службу с сентября 2017 года.