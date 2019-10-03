Уволен глава Росгидромета Яковенко

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко освобожден от своей должности.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

Яковенко возглавлял ведомство с сентября 2017 года, до этого несколько лет он был на посту заместителя главы Росгидромета.