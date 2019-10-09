В Раде призвали Киев к сотрудничеству с Нидерландами в расследовании крушения Boeing

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что Киев должен сотрудничать с Нидерландами в расследовании роли Украины в крушении Boeing в Донбассе в 2014 году.

«Если голландские парламентарии все же хотят найти истину, то мы должны помочь. Украина должна спокойно пойти на сотрудничество, как она это делала во всех других эпизодах с первых минут этой катастрофе», – заявил Яременко в видеообращении в Facebook.

Депутат отметил, что дополнительное расследование роли Киева в крушении малайзийского Boeing позволит поставить точку в вопросе вины со стороны Украины.

«Каждый кризис даёт шанс, в данном случае речь идёт не о кризисе, который возник сегодня или вчера, про ситуацию давнюю, в которой многое известно и в которой надо поставить точку. Поэтому я призываю всех к сдержанности, решение голландского парламента, особенно учитывая, что проектов было несколько и было выбрано самое деликатное в отношении Украины, я думаю, не даёт оснований для криков, инсинуаций и несдержанного поведения», – заявил Яременко.

Он добавил, что комитет Рады по вопросам внешней политики в среду рассмотрит решение парламента Нидерландов.

Также Яременко уточнил, сведения о том, Киев мог бы предотвратить авиакатастрофу, закрыв воздушное пространство, являются не «совсем правдой». «Что касается решений авиационных властей в те дни, то об этом говорится в отчете международной следственной группы, Украина действовала в соответствии с рекомендациями на то время ИKAO. То, что Украина ничего не делала, – это не правда», – сказал он.

Депутат добавил, что Украина «постоянно повышала порог, который могут использовать судна гражданской авиации, то есть пыталась реализовать какие-то меры для обеспечения безопасности». «Руководствуясь не очень правильной логикой, что закрыв воздушные коридоры над конфликтом, мы полностью сделали невозможным любые инциденты – это не совсем правда», – добавил он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 с 298 пассажирами на борту, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, однако по их словам средств, при помощи которых можно было бы сбить самолет на такой высоте, у них нет.

Напомним, парламент Нидерландов принял решение расследовать роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

19 июня совместная следственная группа назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года. МИД России заявил, что следствие продолжает игнорировать факты, предоставляемые российской стороной, в то время как Киев может подделывать доказательства.