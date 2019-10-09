Турция пообещала сообщить ООН о готовящейся операции в Сирии

Турция планирует проинформировать все причастные страны о готовящейся военной операции в Сирии, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара передаст всю необходимую информацию, в том числе ООН и Сирии, сообщает ТАСС.

«Эта операция будет важна для стабильности и безопасности региона», – отметил он.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Россия выступила против военной операции Турции на севере Сирии.

В среду СМИ сообщили, что подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, как вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России.