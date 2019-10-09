Глава МВД Эстонии пожаловался на украинских мигрантов

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на состоявшейся в Люксембурге встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики, заявил, что страна столкнулась с очень сильным наплывом мигрантов с Украины.

«Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны», – передает портал Эстонского национального телерадиовещания слова Хельме.

Он добавил, что не видит для Эстонии возможности принять еще хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

«Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д.», – заявил глава эстонского МВД.

По словам Хельме, у Эстонии достаточно проблем с иммигрантами с Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

«У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит», – заявил министр внутренних дел.

Хельме сообщил также, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

Напомним, в сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов.