Авиарегулятор ЕС усомнился в надежности новых компьютеров Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности проинформировало американских коллег и компанию Boeing о том, что не считает достаточными проведенные тесты ряда компьютерных систем самолетов Boeing 737 MAX, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, в Boeing полагают, что в случае поломки одного из двух компьютеров, входящих в систему управления авиалайнером, второй может выполнять его функции. Такой принцип работы был предложен компанией в качестве одной из мер по повышению надежности самолетов после приостановки их эксплуатации, передает ТАСС.

Специалисты европейского регулятора считают, что испытания, проведенные Boeing и сотрудниками Федеральное авиационного управления (ФАУ) США, не доказывают, что компьютеры будут работать надлежащим образом в случае чрезвычайной ситуации. По словам источников, это означает, что возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию может быть отложено.

В публикации отмечается, что представители европейского регулятора не представили исчерпывающего списка рекомендаций относительно того, как следует тестировать указанные компьютерные системы.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах. В начале октября старший инженер Boeing обвинил компанию в пренебрежении безопасностью.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу, а также предсказывала потрясения на мировом рынке авиаперевозок.

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