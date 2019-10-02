Старший инженер Boeing обвинил компанию в пренебрежении безопасностью

Старший инженер Boeing Кертис Юбэнк обвинил компанию в нарушении внутренних правил этики из-за пренебрежения безопасностью для минимизации затрат при разработке самолета 737 MAX. Соответствующую жалобу он подал в Минюст США.

Данная жалоба была приобщена к расследованию по двум катастрофам с участием Boeing 737 MAX. По данным New York Times, в жалобе говорится о разработке программного обеспечения, которое и стало причиной крушений, передает РИА «Новости».

На данный момент решение следователей по обращению инженера неизвестно.

Ранее американские СМИ раскрыли детали крушения Boeing в Индонезии.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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