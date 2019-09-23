Американские СМИ раскрыли детали крушения Boeing в Индонезии

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Американские генералы хоронят глобальное доминирование США

Упадок Америки не так фантастичен, как кажетсяФото: "Монстро","Bad Robot"
НАТО все больше утрачивает военное превосходство перед Россией. Это признал не кто-нибудь, а главный военный руководитель США – глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Почему генерал сделал такое признание, и как это соотносится с общим геополитическим упадком Соединенных Штатов? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...
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Иностранным браконьерам мало не покажется

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
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              Американские СМИ раскрыли детали крушения Boeing в Индонезии

              23 сентября 2019, 08:31

              Текст: Ольга Никитина

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              Согласно выводам экспертов, ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании самолета и недостатки в надзоре над соблюдением авиационных правил, пишет Wall Street Journal.

              Со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета, издание сообщает, что среди факторов, которые привели к катастрофе – также ряд ошибок в действиях пилота и недостатков в техническом обслуживании, передает РИА «Новости».

              Индонезийский доклад не является окончательным, его итоговый вариант будет опубликован в ноябре.

              На ваш взгляд

               
              Вы боитесь летать на самолетах?


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              Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.

              Самолет Boeing 737 MAX 8 Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. В результате крушения погибли 189 человек.

              Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

              Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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