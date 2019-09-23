Американские СМИ раскрыли детали крушения Boeing в Индонезии

Согласно выводам экспертов, ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании самолета и недостатки в надзоре над соблюдением авиационных правил, пишет Wall Street Journal.

Со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета, издание сообщает, что среди факторов, которые привели к катастрофе – также ряд ошибок в действиях пилота и недостатков в техническом обслуживании, передает РИА «Новости».

Индонезийский доклад не является окончательным, его итоговый вариант будет опубликован в ноябре.

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Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.

Самолет Boeing 737 MAX 8 Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. В результате крушения погибли 189 человек.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.

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