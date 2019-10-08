Эксперт: Популярность конкурса «Лидеры России» говорит о его открытости

За два рабочих дня с момента старта очередного конкурса «Лидеры России», на участие в нем поступило уже почти 50 тысяч заявок. Это говорит о том, что претендентов на государственные должности привлекает открытость конкурса и понятные критерии отбора, считает политолог Анна Федорова.

«Конкурс «Лидеры России» стал просто мегапопулярным. Это превосходит любые ожидания. Судя по открытой статистике, каждый год растет количество заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». Сейчас подано уже под 50 тысяч, хотя регистрация открыта совсем недавно», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Эксперт отметила и высокий интерес к «Лидерам России» со стороны президента Владимира Путина. «Президент доверяет этому конкурсу, потому что это открытый и прозрачный механизм отбора лучших управленцев. Конкурс дает возможность принять участие практически любому человеку, который уверен в себе и обладает управленческими компетенциями. Тот факт, что отбор на разные, достаточно высокие должности не является закрытым, что государство открыто призывает лучших людей в свои ряды, дает им совершенно понятные критерии отбора, – все это очень вдохновляет и мотивирует претендентов», – уверена Федорова.

Эксперт отметила важность решения организаторов ввести в конкурсе специализацию – помимо универсального, дать соискателям возможность выбирать более узкие направления, связанные с наукой, образованием и здравоохранением. По мнению Федоровой, отбор менеджеров по более узкой специализации – «это знак, что конкурс развивается, превращается в зрелый институт».

«Все-таки у таких сфер есть своя специфика. Будет правильно, если кандидаты уже на старте будут указывать, в какой сфере хотели бы попробовать свои силы. Для более четкого отбора, для более точной формулировки заданий разделить направления – это очень конструктивный шаг, который повысит эффективность конкурса», – заключила эксперт.

Напомним, в первые дни после старта конкурса свыше уже поступило свыше 46,5 тыс. заявок на участие в нем, сообщил во вторник первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. «В пятницу он (конкурс) стартовал, сейчас утро вторника – второй рабочий день, выходные не берем. Сейчас у нас 46 тыс. 570 регистраций. То есть более 46 тыс. регистраций за неполные два рабочих дня», – сказал Кириенко, которого цитировала газета ВЗГЛЯД.

Он отметил, что о начале конкурса было объявлено на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей», которое состоялось 4 октября в Сочи. Регистрация продлится до 27 октября.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.