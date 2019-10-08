Россия договорилась об использовании карт «Мир» в Турции

Россия и Турция договорились о расширении приема карт «Мир», в Турции начнут подключать местные банки и компании к российскому аналогу SWIFT, сообщил российский Минфин.

Возможность использовать российские карты предусмотрена соглашением о расчетах и платежах в нацвалютах, документ подписан министром финансов Антоном Силуановым и министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком, передает РИА «Новости».

«Соглашением между правительством РФ и правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)», – отметили в российском ведомстве.

Также оба государства рассчитывают на взаимодействие национальных систем финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран.

Кроме того, соглашение предусматривает, что стороны будут поддерживать дальнейшее открытие и расширение прямых корреспондентских счетов между коммерческими банками стран.

Кроме того, государства подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.

Оно направлено «на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции», добавили в Минфине.

Целью документа является увеличение и постепенный переход к использованию нацвалют при расчете между государствами, создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

«Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», – подчеркнули в российском министерстве.

В апреле турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что Турция рассчитывает в ближайшем времени перейти на расчеты с Россией в национальных валютах.