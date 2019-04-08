Эрдоган заявил о намерении как можно скорее перейти с Россией на расчет в нацвалютах

Турция рассчитывает в ближайшем времени перейти на расчеты с Россией в национальных валютах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вскоре Россия и Турция перейдут на расчеты в национальных валютах», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что сейчас страны ищут новые возможности для «достижения уровня товарооборота в 100 млрд долларов».

«Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы их рассматриваем в качестве своих собственных. Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями», – сказал турецкий лидер.

В ноябре Эрдоган заявлял, что расчеты за поставки российского комплекса С-400 в Турцию должны производиться в национальных валютах. Президент России Владимир Путин также говорил о сделке по поставкам комплекса С-400 без участия доллара.

В сентябре Эрдоган говорил, что мир должен покончить с доминированием американского доллара.

В понедельник Эрдоган и Путин провели встречу в Москве.