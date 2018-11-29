Эрдоган подтвердил готовность платить за С-400 в нацвалютах

Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Аргентину для участия в саммите G20 подтвердил, что расчеты за поставки российского комплекса С-400 в Турцию должны производиться в национальных валютах.

По словам Эрдогана, передача систем C-400 должна состояться к концу 2019 года, после чего «совместными усилиями глав министерств финансов и Центробанков двух стран будет реализован тезис о расчетах в нацвалютах», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Накануне президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» объявил, что Москва и Анкара смогли провести сделку по поставкам комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах.

Ранее в Турции назвали срок получения первой батареи С-400.